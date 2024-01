BER-Chefin erwartet langsameres Wachstum für 2024

Aletta von Massenbach prognostiziert für 2024 rund 24,8 Millionen Passagiere am BER. Behält die CEO recht, würde das ein Plus von nur acht Prozent bedeuten. 2023 fiel das Wachstum mit einem Anstieg um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf rund 23 Millionen Passagiere deutlich stärker aus.

.

Insgesamt nutzten in 2023 insgesamt 23,07 Millionen Passagiere den BER. Das waren 3,22 Millionen mehr als im Jahr 2022, aber immer noch 12,6 Millionen weniger als vor der Pandemie. Der deutlichere Anstieg der Passagierzahlen in 2023 wird dem Ende der Coronakrise zugerechnet. Dieser Effekt ebbt 2024 ab. Insgesamt starteten und landeten im vergangenen Jahr 176.649 Flugzeuge am Hauptstadtflughafen. Das entspricht einem Anstieg um 7,5 Prozent im Vergleich zu 2022. Im Jahr 2019 waren es 277.600 Starts und Landungen.



Mit der bisherigen Entwicklung am BER zeigte sich die BER-Chefin in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters aber insgesamt zufrieden. Auch wenn sie damit rechnet, dass die Passagierzahlen in Berlin erst Ende der 2020er Jahre wieder das Niveau der Flughäfen Schönefeld und Tegel vor Corona erreichen wird. 2019 meldeten die Schönefeld und Tegel rund 36 Millionen Passagiere. Eine Hauptschuld an der langsamen Erholung des deutschen Luftverkehrs, die auch an anderen Flughäfen des Landes erkennbar ist, gibt von Massenbach mit hohen Steuern und Gebühren an.