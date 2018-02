BER: Bund hält sich beim Termin bedeckt

Der BER soll im Oktober 2020 eröffnet werden. Das hat Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup so verkündet. Rückendeckung für dieses Statement bekommt er augenscheinlich aber nicht. Eine Anfrage der Grünen im Bundestag mündete in der eindeutigen Stellungnahme der Bundesregierung, dass man sich auf keine Aussage zum BER-Eröffnungstermin festlegen wolle. Und auch die anderen Anteilseigner der Flughafengesellschaft halten sich bedeckt: Weder Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke noch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller haben bis jetzt öffentlich eine Lanze für den Oktober 2020 gebrochen. Michael Müller hat gar überraschend (wieder) ein sukzessives Take-Off des Hauptstadtairports ins Spiel gebracht.

.

Genährt werden neuerliche Spekulationen durch aktuelle Verzögerungen am Bau, die geeignet erscheinen, alle einkalkulierten Puffer schon jetzt aufzubrauchen. Und während Lütke Daldrup hinter den Kulissen um die benötigten (ersten) 900 Millionen Euro für die Fertigstellung des Pannen-Airports bis 2020 kämpft und während noch völlig offen ist, woher die (weiteren) 2,3 Milliarden Euro für die notwendige Aufstockung bis 2030 kommen sollen, droht weiteres Ungemach: Der Landkreis Dahme-Spreewald (in dem das Flughafenareal verortet ist) warnt vor einem Verkehrskollaps am Airport, wenn das Straßenausbau-Konzept nicht grundlegend angepasst werde. Vize-Landrat Chris Halecker wies daraufhin, dass der neue Luftverkehrsknotenpunkt schlicht keine „Westanbindung“ habe. Der gesamte Verkehr muss über die (östliche) A113 geleitet werden, ein westlicher Zubringer würde allerdings – nach derzeitiger Planung – eine vorgesehene Start- und Landebahn queren müssen.