BER braucht 2,4 Milliarden Euro

Ein Jahr nach seiner Eröffnung droht dem BER erneut eine finanzielle Schieflage. Bis 2026 fehlen offensichtlich 2,4 Milliarden Euro. Die neue Geschäftsführerin der Flughafengesellschaft FBB, Aletta von Massenbach fordert kurzfristig neue Mittel von den Gesellschaftern.

Der Bund sowie die Länder Berlin und Brandenburg müssten erneut investieren. Soll der Flughafen in Betrieb bleiben sei die neuerliche Finanzspritze alternativlos. Die derzeitigen Mittel reichen laut von Massenbach nur noch bis zum 1. Quartal 2022 danach droht eine Zahlungsunfähigkeit. Die zusätzlichen 2,4 Milliarden Euro würden aber nicht im ersten Quartal 2022 benötigt, sondern „Schritt für Schritt“, sagte von Massenbach am Sonntagabend in „Brandenburg aktuell“ vom rbb.



Verkehrsminister Scheuer forderte mit Frist zum 05. November einen ausführlichen Bericht zum Chaos in den Herbstferien sowie zum aktuellen Finanzstatus. Auch die Grünen aus der Landesregierung fordern eine vollkommene Transparenz der Finanzen und setzten einen Sperrvermerk im Vorwege einer Entscheidung.



Im Coronajahr 2020 machte der BER rund 1 Milliarde Euro Verlust und der Betreiber rechnet auch weiter mit hohen Fehlbeträgen. Im ersten Betriebsjahr, das stark durch die Pandemie geprägt ist, nutzten acht Millionen Menschen den Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt. Zudem wurden rund 24.400 Tonnen Fracht wurden am BER umgeschlagen.



„Bisher hat es am BER keinen Tag Normalität gegeben, wie wir sie aus der Zeit vor der Pandemie kennen. Dennoch haben die vergangenen zwölf Monate gezeigt, dass der BER über eine funktionierende Infrastruktur verfügt. Acht Millionen Fluggäste unter den Bedingungen der Pandemie zu befördern, war ein Stück harte Arbeit. Dafür danken wir allen, die den Flughafen am Laufen halten. Jetzt kommt es darauf an, die Passagierprozesse weiter zu verbessern und den BER auf wachsende Fluggastzahlen einzustellen. Besonders freue ich mich, dass es wieder mehr Langstreckenverbindungen vom BER aus gibt. Das steigende Interesse der Fluggesellschaften daran, den BER in ihr Angebot aufzunehmen zeigt, dass die Hauptstadtregion weiterhin eine attraktive Destination ist“, so Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH.