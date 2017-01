BER - Neuer Masterplan und neuer Aufsichtsrat

Zu den alten unendlichen Planungen am BER, kommen bis zum Ende des Jahres neue: Bis Ende 2017 will FBB-Chef Karsten Mühlenfeld einen neuen Masterplan zur Entwicklung des BER bis 2040 vorlegen. Nach einer Verlautbarung des Flughafenkoordinators des Berliner Senats und Aufsichtsratsmitglieds der FBB Engelbert Lütke Daldrup wird Mühlenfeld in diesem Masterplan skizzieren, wie der neue BER die erwarteten steigenden Abfertigungszahlen im Passagierbereich auch ohne die Kapazitäten des alten Schönefelder Flughafengebäudes wird bewältigen können. Demnach sollen während der umbaubedingten Schließung des alten Terminals zusätzliche Abfertigungsgebäude Ersatzkapazitäten zur Abfertigung der Passagiere schaffen. Die dafür notwendigen Gebäude sollen zwischen den Start- und Landebahnen entstehen.

.

Neue Aufsichtsratsposten

Wesentlich kurzfristiger als Mühlenfelds BER-Planungen ändern sich die Personalien im Aufsichtsrat der FBB - Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg. Dazu findet am 23 Januar eine Sondersitzung des FBB-Aufsichtsrates statt. Die wichtigsten Tagesordnungspunkte werden die Erweiterung des Aufsichtsrats um die Arbeitnehmervertreter sowie die Neukonstituierung des Gremiums sein. Die Erweiterung des Aufsichtsrats wird notwendig, weil der Personalbestand der FBB mittlerweile über 2.000 Mitarbeitern liegt. Bei Erreichen dieser Marke schreibt das Betriebsverfassungsgesetz einen paritätisch besetzten Aufsichtsrat vor. Bisher gehören dem Aufsichtsrat der FBB 15 Mitglieder an, davon sind fünf Arbeitnehmervertreter. An dieser Größe des Aufsichtsrats wird sich in Zukunft nichts ändern. Auf der Arbeitgeberseite sind als neue Mitglieder im Aufsichtsrat unter anderem Manfred von Bobke-Camen als Arbeitsdirektor und Ramona Pop im Gespräch. Bobke-Camen war früher der bei der FBB für Personalfragen zuständige Geschäftsführer, Pop ist die von den Grünen kommende Berliner Wirtschaftssenatorin.



Stärkere Entwicklung des Luftverkehrs als erwartet?

Während zumindest die organisatorischen Dinge am BER ihren Weg gehen, wird einmal mehr politische Kritik an der Datenbasis für die Planungen sowie an der geplanten Schließung von Tegel laut. Die FDP Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus sieht eine deutliche Diskrepanz zwischen den vom Senat und FBB veröffentlichten Abfertigungskapazitäten am zukünftigen BER und dem tatsächlichen Bedarf. Mit der Berliner FDP sieht der Chef der FDP Fraktion Sebastian Czaja deshalb ein zwingendes Argument zum Offenhalten des Flughafens Tegel auch nach der Inbetriebnahme des BER.



In einer Antwort auf eine FDP-Anfrage im Abgeordnetenhaus stellte der Flughafenkoordinator des Senats und FBB-Aufsichtsratmitglied Engelbert Lütke Daldrup die Entwicklung der Passagierkapazitäten nach BER-Eröffnung und Schließung von Tegel vor. Demnach müssen die verbleibenden Flughäfen der FBB 2018 35 Mio. Passagiere abfertigen. Im Jahre 2020 erwartet die Berliner Flughafengesellschaft dann minimal 37 Mio., in 2023 ca. 40 Mio. und 2025 43 Mio. Passagiere. Deshalb sei der BER einschließlich des alten Schönefelder Terminals von Anfang an auf die Abfertigung von ca. 35 Mio. Passagiere ausgelegt. Weitere 8 Millionen Passagiere und damit insgesamt 43 Mio. Passagiere sollen ab März 2019 in einem bereits geplanten und Erweiterungsgebäude abgefertigt werden können. Die dann vorhandene Abfertigungskapazität kann bei Bedarf noch durch den Bau von zwei weiteren, bereits im vorhandenen Planfeststellungsbeschluss vorgesehenen Abfertigungsgebäuden weiter erhöht werden.