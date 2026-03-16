Beos vermietet „Max Dohrn Labs“ in Berlin vollständig an BfR

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) sichert sich rund 27.500 m² Büro- und Laborfläche in den „Max Dohrn Labs“ in Berlin-Charlottenburg. Dafür hat Beos langfristige Mietverträge mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) abgeschlossen. Neben der Modernisierung von etwa 21.000 m² Bestandsflächen entsteht ein 6.500 m² großer Laborneubau mit DGNB-Gold-Zertifizierung. Die Fertigstellung ist für das vierte Quartal 2027 vorgesehen.

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Mit der langfristigen Vollvermietung kann Beos gezielt sein Life-Science-Portfolio weiter stärken. „Diese Vermietung unterstreicht die strategische Ausrichtung unseres Life-Science-Portfolios. Wir entwickeln gezielt Standorte, die den spezifischen Anforderungen forschungsintensiver Nutzer gerecht werden und langfristige Wertentwicklung bieten. Die ‚Max Dohrn Labs‘ sind ein wichtiger Baustein unserer Strategie, hochwertige Forschungsimmobilien in etablierten Wissenschaftsstandorten zu positionieren“, ergänzt Hendrik Staiger, Vorstandssprecher der Beos AG und Head Asset Management Light Industrial.



Im Rahmen der Vereinbarung werden die rund 21.000 m² Bestandsflächen umfassend modernisiert und der Laboranteil am Standort deutlich erweitert. Der geplante Neubau mit rund 6.500 m² ist vollständig an das BfR vorvermietet und wird Anforderungen der Sicherheitsstufen S1/S2 erfüllen – ein anspruchsvolles und stark nachgefragtes Laborsegment. Für den Neubau ist eine DGNB-Gold-Zertifizierung vorgesehen. Die Fertigstellung ist für das vierte Quartal 2027 geplant.



„Wir freuen uns, mit dem Bundesinstitut für Risikobewertung einen renommierten Partner der Life-Science-Forschung langfristig an den Standort zu binden. Die Kombination aus modernisierten Bestandsflächen und hochspezialisiertem Neubau schafft optimale Bedingungen, damit das BfR seine führende Rolle im Gesundheits- und Verbraucherschutz weiter ausbauen kann“, sagt Lars Ebert, Head Asset Management Light Industrial & RE Development Light Industrial Commercial, Region Berlin.



Die „Max Dohrn Labs“ befinden sich im Portfolio des Spezialfonds „Beos Berlin Prime Industrial InvKG“ und liegen im „berlinbiotechpark“ in Berlin-Charlottenburg, wo die Swiss Life AM-Tochter seit 2020 investiert ist [wir berichteten]. Der aus zwei Gebäuden bestehende Komplex in der Max-Dohrn-Straße 8-10 vereint Büro- und Laborflächen mit hervorragender Anbindung über den nahegelegenen Bahnhof Jungfernheide.