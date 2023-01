Beos vermietet knapp 6.900 m² im Nova Neufahrn

Die Beos AG hat zwei langfristige Mietverträge über insgesamt knapp 6.900 m² Fläche im Neufahrner Gewerbepark Nova abgeschlossen. Nutzer der beiden Einheiten ist die Stadtwerke München GmbH. Realogis hat die Flächen vermittelt.

.

Bei der ersten Immobilieneinheit handelt es sich um die letzte große, ebenerdige Einheit auf dem Gelände. Hier konsolidiert der neue Nutzer auf ca. 5.000 m² Hallen-, Archiv- und Sozialflächen mehrere kleine Lager u.a. für Maschinen- und Fahrzeugteile der U- und Trambahnen. Der zweite Mietvertrag gilt einer 1.550 m² umfassenden Hallenfläche inklusive Mezzanine sowie 320 m² Büro- und Nebenfläche, die die SWM im vierten Quartal 2023 beziehen werden.



Seit der Neuentwicklung des Areals haben Realogis und Beos gemeinsam bereits acht Mietverträge mit verschiedenen Unternehmen über insgesamt mehr als 27.000 m² abgeschlossen. Der Gewerbepark Nova Neufahrn mit der Adresse Am Gfild 1-11 zeichnet sich durch eine sehr gute Anbindung an die Autobahnen A9 und A92 sowie an den ÖPNV (Buslinie 690 und S-Bahn S1) aus.