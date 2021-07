Beos vermietet in Hamburg 8.200 m² an Altona Diagnostics

Die Beos AG hat in dem „Rotri“ Gewerbepark in Hamburg 8.200 m² Gewerbefläche an das medizinische Diagnostikunternehmen Altona Diagnostics GmbH vermietet. Davon entfallen 3.800 m² auf Produktions-, 1.500 m² auf Büro- und 2.900 m² auf Lagerfläche. „Attraktiv gelegene Areale wie der ‚Rotri‘ Gewerbepark in Altona werden für Mieter aus dem Life-Science-Segment wie Altona Diagnostics immer attraktiver. Für uns ist dies eine sehr positive Entwicklung, da es sich um äußerst hochwertige Nutzungen handelt“, sagt Louisa Stroh, Projektleiterin bei der Beos AG in Hamburg.

