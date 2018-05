Beos vermietet 14.000 m² Bürofläche im Dock 100 in Berlin

Die Beos AG hat in dem von ihr gemanagten Gewerbe- und Logistikpark „Dock 100“ (Am Borsigturm 100) in Berlin-Reinickendorf 14.000 m² an zwei S-Servicepartner-Gesellschaften, Marktfolge-Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe, vorvermietet. Der Immobilienmakler Großmann & Berger Hamburg war vermittelnd tätig. Die 14.000 m² Mietfläche der als „Sky Dock“ benannten Einheit werden aktuell von Beos, gemeinsam mit dem Generalunternehmer APOprojekt, von Produktions- und Lagerflächen in hochwertige Büroflächen umgewandelt.

Die ersten 3.000 m² im „Sky Dock“ werden im September 2018 fertiggestellt und von der S-Servicepartner Deutschland GmbH bezogen. Die restlichen 11.000 m² werden voraussichtlich im Februar 2019 bezugsfertig sein und ab Anfang 2022 von der S-Servicepartner Berlin GmbH bezogen. In der Zwischenzeit werden die Flächen temporär durch die Johs. Reese Immobilien Consulting GmbH vermietet, die mit Beos einen entsprechenden Generalmietvertrag geschlossen hat.



Das „Dock 100“ ist Teil des Portfolios des offenen Immobilien-Spezial-AIF Beos Corporate Real Estate Fund Germany III (CREFG III), der von der Service-KVG Intreal verwaltet wird. Insgesamt bietet das „Dock 100“ rund 86.000 m² Mietfläche, von der mehr als 91 Prozent vermietet ist.



„Mit der Vermietung an einen attraktiven Mieter wie S-Servicepartner können wir die positive Entwicklung unseres Gewerbe- und Logistikparks ‚Dock 100‘ weiter vorantreiben. Das ‚Sky Dock‘ verdeutlicht, dass in Berlin auch außerhalb der zentralen Lagen eine große Nachfrage nach hochwertigen Büroflächen besteht“, sagt Sebastian Pijnenburg, Niederlassungsleiter Berlin bei der Beos AG.



Zu den weiteren Hauptmietern des Gewerbe- und Logistikparks zählen unter anderem die Amazon Deutschland Transport GmbH, die Knorr-Bremse Powertech GmbH, die auf elektrische Energieversorgungsysteme für den Schienenverkehr und industrielle Anwendungen spezialisiert ist, sowie die Sana Management Service GmbH, interner Management-Dienstleister für die Sana Klinikgruppe, und der IT-Dienstleister Mercoline GmbH.



Historisches Areal mit vielseitigen Nutzungen

Der Gewerbe- und Logistikpark „Dock 100“ liegt direkt am Borsighafen und inmitten des 15 Hektar großen ehemaligen Borsiggeländes in Berlin-Reinickendorf. Das historische Borsigareal wurde ursprünglich für die Produktion von Lokomotiven und Landmaschinen genutzt und in den 1990er Jahren in einen modernen, multi-funktionalen Wirtschaftsstandort umgewandelt. Die Lage bietet eine gute Anbindung an die A111 und den Flughafen Tegel. Auch die Berliner Innenstadt ist durch die nahe gelegene U-Bahnstation Borsigwerke und die S-Bahnstation Tegel gut erreichbar.



Auf die weiteren Mietflächen entfallen rund 32.000 m² Produktions- und Lagerfläche im sogenannten „Factory Dock“. Im „Office Dock“ stehen zudem circa 15.500 m² zur Verfügung, die größtenteils Büroflächen, aber auch Lagerflächen und eine Kantine umfassen. Darüber hinaus wurde mit dem „Logistic Dock“ 2015 eine neue, moderne Logistikhalle mit einer Mietfläche von knapp 16.000 m² errichtet. Ergänzt wird das Flächenangebot durch die im Jahr 1900 erbaute Veithalle mit rund 8.200 m² Lagerfläche und die unter Denkmalschutz stehende Borsighalle, die von Beos 2017 umfassend saniert wurde und zusätzlich mehr als 170 Stellplätze bietet.