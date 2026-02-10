Beos verkauft Gewerbeareal „PIRO Heilbronn“ an Technologieunternehmen

Das rund 21.000 m² umfassende Gewerbeareal „PIRO Heilbronn“ wurde von Beos an einen industriellen Eigennutzer aus der Technologiebranche veräußert. Auf dem 15.000 m² großen Grundstück entstehen flexibel nutzbare Flächen für Forschung, Produktion, Lager und Büro. Die Transaktion erfolgt noch während der Entwicklungsphase und unterstreicht die Marktattraktivität des Standorts sowie die erfolgreiche Repositionierungsstrategie von Beos.

Beos hat das in Teilen revitalisierte Gewerbeareal „PIRO Heilbronn“ an ein Industrieunternehmen aus dem Bereich Technologie und Sicherheit veräußert. Der Verkauf unterstreicht die Fähigkeit, auch in einem herausfordernden Marktumfeld anspruchsvolle Repositionierungen erfolgreich zum Abschluss zu bringen und bedarfsgerechte Gewerbeflächen für wachstumsstarke Branchen bereitzustellen.



Das Areal im Süden Heilbronns bietet moderne, flexibel nutzbare Flächen in einer infrastrukturell starken Lage. Es umfasst rund 21.000 m² Nutzfläche auf einem Grundstück von etwa 15.000 m² und befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Hochschulcampus in Heilbronn Sontheim. Die Bestandsgebäude wurden konsequent und nachhaltig zu einem multifunktionalen Campus für Lager-, Produktions-, Forschungs- sowie Büro- und Service-Nutzungen weiterentwickelt.



„Der Verkauf zeigt, dass wir Repositionierungen auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld konsequent vorantreiben und marktgerechte Lösungen bereitstellen“, sagt Schäfer, Head Real Estate Development Light Industrial & Commercial, Region Stuttgart, „dass unser Objekt ‚PIRO Heilbronn‘ noch während der Entwicklungsphase einen Käufer gefunden hat, bestätigt die Qualität unseres Ansatzes und die Attraktivität des Standorts.“



In den kommenden Monaten werden ausgewählte Baumaßnahmen abgeschlossen. Anschließend übernimmt der Käufer die weiteren Ausbauarbeiten für die finalen Nutzungen.