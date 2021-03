Beos stößt Logistikneubau in Norderstedt ab

Der Asset Manager nutzt die Gunst der Stunde: „Da die Pandemie die Resilienz von Unternehmensimmobilien noch einmal deutlich hervorgehoben und bislang keine negativen Auswirkungen auf das Preisniveau dieser Assetklasse hat, haben wir die gestiegene Nachfrage genutzt, um den bereits zu großen Teilen vermieteten Neubau zu verkaufen“, erläutert Franziska Piepke, Senior Projektmanagerin bei Beos in Hamburg, die Transaktion.

