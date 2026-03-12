Beos und Swiss Life: Neuer Core-Fonds investiert in Berliner Tech-Immobilien

Beos und Swiss Life Asset Managers starten mit dem „Berlin Prime Innovation“ einen neuen Spezialfonds für technologieorientierte Unternehmensimmobilien in der Hauptstadt. Der geschlossene Spezial-AIF richtet sich an institutionelle Investoren und fokussiert sich auf Flächen für Forschung und Entwicklung mit einer sehr hohen Drittverwendungsfähigkeit. Erste Investition sind zwei Gebäude im Quartier Berlin Decks mit rund 23.500 m² Mietfläche, die von der Beos Projektgesellschaft Bcp Friedrich Krause Ufer GmbH & Co. KG verkauft wurde.

