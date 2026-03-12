Ankauf im Quartier Berlin Decks
Beos und Swiss Life: Neuer Core-Fonds investiert in Berliner Tech-Immobilien
Beos und Swiss Life Asset Managers starten mit dem „Berlin Prime Innovation“ einen neuen Spezialfonds für technologieorientierte Unternehmensimmobilien in der Hauptstadt. Der geschlossene Spezial-AIF richtet sich an institutionelle Investoren und fokussiert sich auf Flächen für Forschung und Entwicklung mit einer sehr hohen Drittverwendungsfähigkeit. Erste Investition sind zwei Gebäude im Quartier Berlin Decks mit rund 23.500 m² Mietfläche, die von der Beos Projektgesellschaft Bcp Friedrich Krause Ufer GmbH & Co. KG verkauft wurde.
Im Mittelpunkt der Fondsstrategie steht der Erwerb von Premium-Immobilien, die den Bedarf technologiegetriebener Unternehmen abdecken. Dazu zählen Forschungs- und Entwicklungsflächen, hybride Arbeitswelten und spezialisierte Nutzungen an etablierten Innovationsstandorten. Ziel ist der Aufbau eines selektiv zusammengestellten Portfolios, das langfristige Wertstabilität und nachhaltige Nachfrage verbindet.
„Der ‚Berlin Prime Innovation‘ richtet sich auf ein Marktsegment, dessen Nachfrage trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen unverändert hoch ist“, sagt Michael Kapler, Head Portfolio Management bei Swiss Life Asset Managers in Deutschland und Vorstandsmitglied der Beos AG. „Berlin bietet dafür eine außergewöhnlich starke Ausgangslage mit technologieorientierten Clustern, hochqualifizierten Arbeitskräften und einer dynamischen Innovationslandschaft.“
Die ersten beiden Fondsobjekte, Gebäude 1 und 2 der Berlin Decks, ergänzen das Portfolio um insgesamt rund 23.500 m² Mietfläche für Forschung und Entwicklung, Büro und Kommunikation. Langfristige Nutzer sind Software- und Technologieunternehmen wie die Mercedes Benz-Tochter Mbition.
„Der Ankauf unterstützt unmittelbar die Weiterentwicklung des Campus und stärkt seine Rolle als Innovationsstandort von überregionaler Bedeutung“, sagt Matthias Schmidt, Head Project Development bei Swiss Life Asset Managers in Deutschland und Vorstandsmitglied der Beos AG. „Mit den Berlin Decks entsteht ein Quartier, das künftig noch stärker Unternehmen anspricht, die flexible, nachhaltige und technologisch geprägte Arbeitsumgebungen benötigen.“
Der Stadtcampus Berlin Decks, der insgesamt aus vier Gebäuden mit 45.000 m² besteht, zeichnet sich durch eine nachhaltige Bauweise aus, darunter Holz-Hybrid-Konstruktionen, wartungsarme Keramikfassaden und flexible Nutzungskonzepte. Das Gesamtquartier auf dem Areal am Friedrich-Krause-Ufer 16-21 strebt eine DGNB-Gold-Zertifizierung an. Die Lage im nördlichen Berliner Innenstadtbereich ist geprägt von einer hohen Innovationsdichte, einer guten Verkehrsanbindung sowie der Nähe zu technologisch geprägten Clustern zwischen Europacity, Moabit und Sprengelkiez.