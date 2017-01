Beos sucht neuen Mehrheitseigentümer

Nichts Geringeres als eine strategische Neupositionierung ihres Unternehmens haben die Beos-Gründerväter und alleinigen Gesellschafter Dr. Stephan Bone-Winkel und Dr. Ingo-Hans Holz proklamiert: Mit Wirkung zum 1. April werden die beiden Vorstandsvorsitzenden Aufsichtsrats-Sessel besetzen. Bis dahin soll aber zeitgleich ein strategischer Partner gefunden werden, der zu 50 oder mehr Prozent in das Unternehmen einsteigt – und mit dem langfristiges, stabiles Wachstum generiert werden kann. Das Hauptaugenmerk richtet sich dabei auf eine explizite Verstärkung des „Direktgeschäfts mit der Industrie“, sprich: den Ankauf und die flexible Entwicklung großflächiger Industriebesitzungen.

.

Die Beos-Vorderen haben zu diesem Zweck ein Beraterteam von Rothschild Global Advisory und Puhl & Co. engagiert, das nach einem geeigneten Kapitalgeber fahnden soll – wobei das Profil nicht scharf konturiert ist, sondern „Offenheit“ in vielerlei Hinsicht signalisiert. Konformität mit den angestrebten Unternehmenszielen vorausgesetzt.



Die bevorzugt auf Unternehmensimmobilien konzentrierte Beos AG mit Hauptsitz in Berlin betreut aktuell ein Immobilienvermögen von 2,2 Milliarden Euro und bilanzierte 2016 ein Transaktionsvolumen von 857 Millionen Euro. Der Managementumsatz rangiert bei 27,2 Millionen Euro. Die drei existenten Corporate Real Estate Fonds Germany I – III stehen für einen Objektbestand von 1,6 Milliarden Euro und können auf bis dato konstante Ausschüttungen zwischen 6,5 und 7,25 Prozent verweisen. Der Ende 2015 lancierte CRE Fund Germany III (1,1 Milliarden Euro) weist derzeit eine 50prozentige Investitionsquote aus. Zum Jahresende wird ein Nachfolgeprodukt gleicher Größenordnung ins Visier gefasst. Und erst jüngst konnten die Berliner vermelden, dass der Value Investment Fund Germany I (Eigenkapital 140 Millionen Euro) bei sieben institutionellen Investoren aus Deutschland vollplatziert sei – und der Siemens-Park in Karlsruhe gekauft werden konnte [Beos erwirbt Industriepark in Karlsruhe von Siemens].



Der personelle Umbau der AG ist bereits Anfang 2016 mit der Aufstockung des Vorstands durch fünf langjährige Führungskräfte behutsam eingeleitet worden [Beos stellt Weichen für weiteres Wachstum]. Neuer Sprecher des Vorstands wird nun Martin Czaja, Diplom-Ingenieur und Master of Science in Real Estate Management. Er steht seit 2004 auf der Gehaltsliste der Beos und zeichnet seit 2011 für das Asset und Portfolio Management verantwortlich. Er betont, dass das Unternehmen neben dem erwähnten Ausbau des Industrie-Direktgeschäfts künftig auch verstärkt Drittmandate im Asset Management verantworten und den gesamten Sektor Corporate Solutions forcieren will.