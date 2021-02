Beos stellt Q-West-Erweiterungsbau fertig

Der Erweiterungsbau im Gewerbequartier Q-West, das in den letzten Jahren auf dem Areal der ehemaligen Societäts-Druckerei an der Lise-Meitner-Straße entstand, ist fertiggestellt. Die Vermietungsquote liegt aktuell bei rund 30 Prozent. Erster Mieter ist ein Unternehmen aus der Sportbranche, das sich rund 2.000 m² sicherte.

