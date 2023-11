Beos mietet im Frankfurter Kontorhaus

Die Beos AG schließt einen neuen Mietvertrag über rund 550 m² im Kontorhaus in der Mainzer Landstraße 181 in Frankfurt ab. Beraten wurde der Mieter von Blackolive. Das Kontorhaus befindet in äußerst verkehrsgünstiger Lage direkt an der Mainzer Landstraße die den Hauptbahnhof mit dem Westen von Frankfurt verbindet. Eigentümer des Kontorhaus ist die KanAm Grund Group, die das Gebäude 2020 für den Immobilien-Spezialfonds KanAm Grund Europa erworben hat [wir berichteten].

