Beos-Logistikzentrum erhält größte PV-Aufdachanlage in NRW

Beos Logistics und die Stadtwerke Wülfrath haben gestern einen langfristigen Mietvertrag für die 50.000 m² große Dachfläche der Logistikimmobilie in Wülfrath, östlich von Düsseldorf, unterzeichnet. Darauf wird die größte PV-Aufdachanlage in NRW entstehen. Der Neubau soll bis zum 3. Quartal 2023 fertiggestellt werden.

