Beos Logistics firmiert künftig als Swiss Life Asset Managers

Die im Jahr 2020 von Swiss Life Asset Managers, Ingo Steves und Stephan Bone-Winkel gegründete Beos Logistics [wir berichteten] wird ab sofort in Swiss Life Asset Managers integriert. Ingo Steves, Managing Partner bei Beos Logistics, verantwortet auch weiterhin die Nutzungsklasse Logistics bei dem Vermögensverwalter.

.

„Nach der Gründung von Beos Logistics im Jahr 2020 bündeln wir mit diesem Schritt unsere Kompetenzen europaweit und können unseren Kunden unsere breite Palette an Leistungen noch besser in dieser Nutzungsklasse aus einer Hand anbieten. Wir legen hiermit den Grundstein für weiteres langfristiges Wachstum im Bereich Logistikimmobilien“, sagt Stefan Mächler, Group CIO von Swiss Life.



Die vollständige Integration der Beos Logistics wurde im Rahmen der strategischen Ausrichtung von Swiss Life Asset Managers beschlossen. Dazu gehört auch ein einheitlicher Markenauftritt ab März 2023 als Swiss Life Asset Managers.



„Wir sind sehr erfreut und ambitioniert, unsere enge Zusammenarbeit auf die nächste Stufe zu heben und ein fester Bestandteil von Swiss Life Asset Managers zu werden. Dies unterstreicht nicht nur unsere erfolgreiche Etablierung als relevanter Player im europäischen Logistikimmobilien-Geschäft seit der Gründung von Beos Logistics, sondern auch unsere Ambition als Swiss Life Asset Managers, das enorme Potenzial in diesem Sektor mit seiner Wertschöpfungskette für Kunden, Investoren und Grundstückseigentümer auszuschöpfen. Als einer der führenden Immobilien Asset Manager in Europa verfügen wir über die idealen Voraussetzungen, unseren wirkungsvollen Ansatz auch auf europäischer Ebene fortzusetzen“, betont Ingo Steves, Managing Partner Beos Logistics GmbH.



Die Integration erfolgt dabei aus einer sehr guten Marktposition heraus. Nach dem erfolgreichen Aufbau eines ersten Portfolios, das über 250.000 m² moderner, nachhaltiger Logistikfläche an strategischen Logistikstandorten in Deutschland, dem größten Logistikimmobilienmarkt Europas, umfasst, wird die nächste Entwicklungspipeline mit mehr als 2 Mio. m² an Grundstücksflächen bereits vorbereitet. Mittelfristig wird auch eine Ausweitung der Geschäftsaktivitäten in weitere große europäische Logistikmärkte angestrebt.



Im Einklang mit der Philosophie von Swiss Life Asset Managers bleibt es ein gemeinsames und übergeordnetes Ziel, zu einer nachhaltigeren Logistikimmobilienbranche beizutragen. Die Immobilien von Beos Logistics setzen bereits heute hohe ESG-Standards und neue Maßstäbe im Wettbewerbsvergleich. Dieser Ansatz soll auch in Zukunft weiter vorangetrieben werden.