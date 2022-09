Beos Logistics feiert am Niederrhein Richtfest

Die Bauarbeiten für das über 86.000 m² große Logistikzentrum, das Beos Logistics in Wesel, nördlich von Duisburg, entwickelt, gehen zügig voran. Fünf Monate nach dem Baubeginn wurde heute gemeinsam Richtfest gefeiert. Bereits im Sommer 2023 soll der hochmoderne und nachhaltige Neubau fertiggestellt werden.

.