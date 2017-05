Beos kauft Nachbarimmobilie des Industrieparks Ettlingen

Die Beos AG hat in Ettlingen nahe Karlsruhe eine Unternehmensimmobilie mit 12.350 m² Mietfläche für ihren offenen Immobilien-Spezial-AIF „Beos Corporate Real Estate Fund Germany II“ erworben. Die Immobilie grenzt unmittelbar an den Beos-Industriepark Ettlingen, dessen Fläche mit dem Zukauf auf mehr als 133.000 m² erweitert wird. Nach der Transaktion wird die neu erworbene Liegenschaft in den Industriepark eingegliedert, der sich zwischen der Ein­stein­stra­ße, der Hertz­stra­ße und der Zeppelinstraße befindet.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Engel & Völkers Beos AG Ettlingen

Die neuerworbene Unternehmensimmobilie mit der Adresse Hertzstraße 14-21, die auf Vermittlung von Engel & Völkers von einem Privatinvestor übernommen wurde, umfasst etwa 33.000 m² Grundstücksfläche. Das vollvermietete Objekt setzt sich aus 10.000 m² Lager- und Fertigungsflächen sowie 3.000 m² Büro- und Sozialflächen zusammen. Davon sind 5.700 m² Lagerfläche und 550 m² Bürofläche an die Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH vermietet. Die international agierende RPC PromensPackaging GmbH, die sich auf die Herstellung von Verpackungsproduktenaus Kunststoff spezialisiert hat, ist Mieter von weiteren 4.200 m² Produktionsfläche und 600 m² Bürofläche. Darüber hinaus sind 1.300 m² Büro- und Sozialflächen an die Viamedici Software GmbH vermietet.