Beos kauft „Mountain Hub“ in Rosenheim – Fonds vollständig investiert

Mit dieser Transaktion ist der Fonds „BEOS Light Industrial Germany I“ (BLIG I) vollständig investiert. Der Fonds umfasst nun 20 Objekte in den wirtschaftsstärksten Regionen Deutschlands. Der Gewerbepark umfasst fünf Gebäude auf einem ca. 34.500 m² großen Grundstück, verteilt auf 85 % Lager- und Light-Industrial-Flächen sowie 15 % Büroflächen. Die Liegenschaft ist nahezu vollvermietet und profitiert von verkehrsgünstiger Anbindung sowie einem nachhaltigen Energieansatz über Fernwärme.

.

„Die Immobilie überzeugt durch ihre hervorragende Lage und die starke Nachfrage nach Light-Industrial-Flächen in der Region. Ihre Multi-Tenant-Struktur sichert zudem einen stabilen Cashflow. Mit dem Ankauf komplementieren wir das Portfolio des BLIG I und stärken die regionale Diversifikation des Fonds“, so Michael Kapler, Head Portfolio Management bei Swiss Life Asset Managers in Deutschland und Beos-Vorstand.



Der Standort Rosenheim bietet eine erstklassige Ausgangslage für Logistik- und Light-Industrial-Nutzungen. Die kürzlich fertiggestellte Westtangente (B15a) verbindet das Objekt direkt und verkehrsgünstig mit der Autobahn A8. Das erste Gebäude ist bereits an das Fernwärmenetz angeschlossen, die Anbindung der weiteren Gebäude ist geplant – ein wichtiger Schritt in Richtung nachhaltiger Energieversorgung.



„Mit der Vollinvestition des Fonds BLIG I haben wir einen entscheidenden Meilenstein erreicht. Wir bedanken uns bei den Investoren und Deka Immobilien Investment für die sehr gute Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen in der Aufbau- und Ankaufsphase des Fonds. Jetzt beginnt die aktive Managementphase, in der wir die Wertentwicklung des Fonds-Portfolios gezielt vorantreiben“, ergänzt Kapler.



Der Fonds „BEOS Light Industrial Germany I“ wurde exklusiv für institutionelle Kunden von Deka Immobilien Investment aufgelegt, um erstmals einen spezialisierten Zugang zum Markt für Unternehmensimmobilien zu bieten. Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft (SL KVG) übernimmt als regulierter Alternative Investment Fund Manager (AIFM) die Fondsverwaltung, während Beos die langjährige Expertise als aktiver Asset Manager einbringt.



Verkäufer ist die Rudolf Deutschmann GmbH & Co. KG.