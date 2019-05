Beos investiert erstmals in Augsburg

Die Beos AG hat ein Logistikobjekt der Ledvance GmbH im Gewerbegebiet Lechhausen in Augsburg für institutionelle Investoren erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Übergabe an den Käufer erfolgt im Herbst 2019.

Das ca. 51.000 m² große Grundstück „Steinerne Furt 62“ beherbergt zwei unterteilbare Logistikhallen mit zusammen mehr als 33.000 m² Mietfläche sowie rund 1.200 m² Bürofläche. Zudem bieten Teile des Grundstückes Möglichkeiten für einen Neubau. Mieter ist der 2016 aus OSRAM ausgegliederte Lichtanbieter Ledvance, der das Areal bisher vorwiegend zur Lagerhaltung nutzte. Im Rahmen der sukzessiven Schließung des Werkes in Augsburg wurde die Liegenschaft jetzt veräußert. „Mit Beos haben wir einen Experten für Unternehmensimmobilien gefunden, der uns nicht nur ermöglicht, weiterhin Teilflächen auf dem Areal zu nutzen, sondern der uns auch mit einer sehr routinierten und zügigen Transaktion überzeugt hat“, sagt Henning Hempel, Global Head of Real Estate bei Ledvance.



Mit dem Erwerb des Areals im etablierten Gewerbegebiet Lechhausen investiert Beos erstmals in Augsburg. „Als drittgrößte Stadt Bayerns bietet Augsburg sehr gute Rahmenbedingungen. Zum einen bildet die Wachstumsregion einen Verkehrs- und Dienstleistungsknotenpunkt zwischen München und Stuttgart. Aus der industriellen Prägung des Wirtschaftsstandorts ergibt sich zum anderen Potenzial für die Revitalisierung von Unternehmensimmobilien“, kommentiert Katja Rüdiger, Niederlassungsleiterin München der Beos AG, den Markteintritt.