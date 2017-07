Beos gewinnt Hightech-Unternehmen für Nova Neufahrn Gewerbepark

Die Beos AG hat mit Toray Industries Europe einen weiteren Mieter für den neu eröffneten Nova Neufahrn Gewerbepark gewonnen. Toray ist nach der Screen SPE Germany GmbH bereits das zweite japanische Hightech-Unternehmen, das sich am Standort ansiedelt. Bestandteil des Mietvertrags ist eine Fläche von rund 3.550 m² im Gebäude Ost des Gewerbeparks. Colliers International Deutschland war bei dem Vertragsabschluss vermittelnd tätig.

Die Mietfläche umfasst 3.025 m² Produktionsfläche und 525 m² Büro- und Sozialfläche. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von zehn Jahren mit zwei Optionen auf eine Verlängerung um jeweils fünf Jahre. Toray ist ein Tochterunternehmen des japanischen Chemiekonzerns Toray Industries Inc. und wird ein Forschungs- und Entwicklungslabor für Automobilkomponenten in den angemieteten Flächen einrichten.



Als weiterer Neumieter konnte die Stadt München für eine Lagerfläche von rund 3.500 m² über eine Laufzeit von zehn Jahren gewonnen werden. Die Realogis Immobilien München GmbH war hier vermittelnd tätig. Darüber hinaus zieht die FS.COM GmbH als neuer Mieter in den Nova Neufahrn Gewerbepark ein. FS.COM mietet rund 1.900 m² Lager- und Bürofläche, die zur Lagerung und Kommissionierung von Komponenten für IT-Netzwerke genutzt wird. Das Unternehmen gehört zur Fiberstore Co. Limited, einem Hersteller optischer Netzwerkgeräte aus China. Bei diesem Vertragsabschluss war Papke Immobilien vermittelnd tätig. Inzwischen sind mehr als 15.000 m² und damit die Hälfte der errichteten Neubauten im Gewerbepark vermietet.