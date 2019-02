Beos-Fonds investiert in Glinde

Die Beos AG hat den Gewerbepark „Beim Zeugamt“ in Glinde bei Hamburg für den geschlossenen Immobilien-Spezial-AIF „Beos Value Investment Funds Germany I“ (BVIFG) erworben. Der BVIFG ist auf Repositionierungsobjekte ausgerichtet und bereits ausplatziert. Bei dem Objekt handelt es sich um den ehemaligen Produktionsstandort des Kerzenanbieters Gies Kerzen GmbH, die auch Verkäufer des Objekts ist und zukünftig 800 m² Bürofläche mieten wird. Das 31.800 m² große Grundstück bietet circa 12.800 m² Mietfläche. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Die künftigen Mieteinheiten setzen sich zusammen aus 2.000 m² Bürofläche, 6.800 m² Großhandel-, Service- und Produktionsfläche und rund 4.000 m² Lager- und Logistikfläche. Darüber hinaus gibt es auf dem Areal 200 Pkw-Außenstellplätze. Der 1979 errichtete Gewerbepark unter der Adresse „Beim Zeugamt 8“ wurde 1988 erweitert und das Büroobjekt 2009 modernisiert. Der Investor plant eine umfassende Revitalisierung sowie Umbaumaßnahmen, um eine flexible und multifunktionale Neuaufteilung der Mieteinheiten zu ermöglichen. Alle Mieteinheiten im ehemaligen Produktionsgebäude sind kleinteilig konzipiert und können miteinander verbunden werden, so dass potenziellen Mietern Expansionsflächen angeboten werden können. Die revitalisierten Flächen werden voraussichtlich zum Ende des ersten Quartals 2020 bezugsfähig sein. Neben Lager- und Büronutzern werden sich am Zeugamt auch Service- und Großhandelsunternehmen mit Platz für bis zu neun Mieter und über 100 Arbeitsplätze ansiedeln können.



„Wir haben in Glinde bereits sehr gute Erfahrungen mit unseren Gewerbeparks ‚Glinnkamp‘ und ‚Biedenkamp‘ gesammelt. Die Lage ist hervorragend, die Nachfrage nach modernen und flexibel nutzbaren Büro-, Service- sowie Logistik- und Produktionsflächen groß. Mit dem Gewerbepark ‚Beim Zeugamt‘ werden wir dieser Nachfrage auch weiterhin entsprechen können“, sagt Christine Waack, Senior Projektmanagerin bei der BEOS AG in Hamburg.



Glinde befindet sich unmittelbar an der östlichen Stadtgrenze von Hamburg und verfügt über eine sehr gute infrastrukturelle Anbindung an die Hamburger Innenstadt, den Hafen und das Umland.