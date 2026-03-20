Quartier Werft68
Beos feiert Richtfest für „Rheindocks“: 35.500 m² Gewerbe in Düsseldorf
In Düsseldorf-Holthausen nimmt ein neuer Gewerbestandort Formen an: Mit den „Rheindocks“ treibt Beos die Entwicklung des Quartiers Werft68 voran. Gemeinsam mit Projektpartnern, Förderern, Vertretern der Stadt Düsseldorf sowie Gästen aus Wirtschaft und Planung feierte die Swiss Life AM-Tochter jetzt das Richtfest.
Im ersten Bauabschnitt entstehen auf einem rund 64.300 m² großen Grundstück etwa 16.500 m² Mietfläche, die flexibel nach Kundenwünschen ausgebaut werden kann. Die nach DGNB-Gold-Standard geplanten Neubauten bieten modular strukturierte Einheiten ab 1.200 m² sowie Büroanteile ab 270 m². Eine lichte Hallenhöhe von acht Metern, ein variabel ausbaubares Mezzanin-Geschoss sowie eine flexible Andienung vom Sprinter bis zum Sattelzug ermöglichen vielfältige Nutzungsmöglichkeiten für produzierende Unternehmen, Handwerksbetriebe, Showrooms, Lager und Logistik, Health Care sowie Forschungs- und Entwicklungsabteilungen.
Die „Rheindocks“ werden im EH40-Standard entwickelt und ermöglichen CO₂-neutrales Heizen und Kühlen über Wärmepumpen und Ökostrom. Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen, eine flächendeckende Glasfaseranbindung sowie eine umfassende Ladeinfrastruktur für E-Autos und Fahrräder ergänzen das Energie- und Mobilitätskonzept. Begrünte Außenbereiche und ein zentraler Quartiersplatz schaffen Aufenthaltsqualität und geben dem Standort eine eigene Identität. Generalunternehmen für die Baumaßnahmen ist LIST Bau Bielefeld.
„Mit den Rheindocks schaffen wir einen Gewerbepark, der nachhaltige Gebäudestandards mit echter Nutzungsflexibilität verbindet. Werft68 zeigt, wie verantwortungsvolle Quartiersentwicklung im Light-Industrial-Segment aussehen kann: ökologisch ambitioniert, wirtschaftlich solide und mit einem langfristigen Engagement in einem gewachsenen Gewerbestandort der Metropolregion Rhein-Ruhr“, sagt Jochen Butz, Head of Real Estate Development Light Industrial & Commercial Region Köln bei BEOS AG.
„Holthausen hat eine starke industrielle Tradition. Mit Projekten wie den Rheindocks und Loftworks im Quartier Werft68 zeigen wir, dass attraktive Standorte in Düsseldorf aktiv für Unternehmen, Arbeitsplätze und für den Stadtteil weiterentwickelt werden“, sagt Melina Schwanke, Bezirksbürgermeisterin des Stadtbezirks 9 in Düsseldorf.
Die Lage in Düsseldorf-Holthausen bietet Unternehmen ein gewachsenes industriell-gewerbliches Umfeld mit etablierten Nachbarn und guter Verkehrsanbindung. Mit dem Richtfest der „Rheindocks“ setzt BEOS ein sichtbares Signal für die Zukunftsfähigkeit des Standorts.