Beos feiert Richtfest für „Rheindocks“: 35.500 m² Gewerbe in Düsseldorf

In Düsseldorf-Holthausen nimmt ein neuer Gewerbestandort Formen an: Mit den „Rheindocks“ treibt Beos die Entwicklung des Quartiers Werft68 voran. Gemeinsam mit Projektpartnern, Förderern, Vertretern der Stadt Düsseldorf sowie Gästen aus Wirtschaft und Planung feierte die Swiss Life AM-Tochter jetzt das Richtfest.

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