Beos feiert Richtfest für letzten Bauabschnitt im Nova Neufahrn Gewerbepark bei Freising

Nova 11

© Beos / Bottler+Lutz Architekten

Die Beos AG feierte heute das Richtfest für den dritten und letzten Bauabschnitt im Nova Neufahrn Gewerbepark. Das repräsentative Gebäude Nova 11 entsteht als Blickfang an der Ortseinfahrt von Neufahrn, an der Position des alten Verwaltungsgebäudes der Avon Cosmetics GmbH, die auf dem Gelände von 1967 bis 2011 ein Werk für Kosmetikprodukte betrieb. Das Objekt wird 5.000 m² Mietfläche bieten und besteht aus einer Halle mit aufgesetztem Büro-Kubus, auf den circa 40 Prozent der Fläche entfallen.

Die Bauarbeiten werden, wie bei der Übernahme des Managements des Areals durch die Beos AG Ende 2014 geplant, pünktlich im vierten Quartal 2018 abgeschlossen, ausgenommen eines möglichen Mieterausbaus der jeweiligen Flächen. Nach der Fertigstellung wird der Gewerbepark über eine Mietfläche von rund 72.000 m² verfügen. Die Bestandsobjekte – ein Produktions- sowie ein Lagergebäude mit zusammen circa 36.000 m² – werden derzeit umfassend modernisiert und sind je nach Mieterwunsch in mehrere Mietflächen unterteilbar. Die weiteren 36.000 m² teilen sich in drei Bauabschnitte auf, von denen 31.000 m² bereits fertiggestellt und nahezu vollständig vermietet sind. Diese Neubauten bieten Büro-, Service,- Produktions- und Lagerflächen. Auch für das Nova 11, das sich als repräsentativer Firmensitz empfiehlt, gibt es bereits Anfragen von interessierten Unternehmen.



„Mit dem baldigen Abschluss des Nova 11 ist der wichtigste Schritt in der Repositionierung des Areals zu einem modernen, gemischt genutzten Gewerbepark erfolgt. Die hohen Standards der Neubauten wie auch der renovierten Bestandsgebäude bieten Unternehmen optimale Bedingungen“, so Daniel Fielitz, Projektleiter bei der Beos AG in München. „Mit derzeit elf Mietern konnten wir unser Ziel einer diversifizierten Mieterstruktur bereits erreichen und auch mehrere Hightechunternehmen vom Standort Neufahrn überzeugen, darunter der Maschinenhersteller Prima Power, das japanische Chemieunternehmen Toray und der amerikanische Gabelstaplerhersteller Crown Gabelstapler. Viele Mieter nutzen die Flächen für Forschung und Entwicklung oder als Showroom. Die bereits angesiedelten Unternehmen beschäftigen zusammen circa 150 Mitarbeiter – nach Vermietung aller Flächen erwarten wir rund 500 bis 600 Mitarbeiter im Nova Gewerbepark“, ergänzt Fielitz.