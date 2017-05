Beos erwirbt sechs Unternehmensimmobilien von Segro

Die Beos AG hat ein Portfolio von sechs Unternehmensimmobilien mit einem Gesamtvolumen von 54,2 Millionen Euro von Segro gekauft und erweitert damit das Portfolio des offenen Immobilien-Spezial-AIF „Beos Corporate Real Estate Fund Germany III“ (CREFG III) um weitere 59.000 m². Vier der Objekte befinden sich in der Nähe von Düsseldorf (Mönchengladbach, Neuss, Essen und Krefeld), ein weiteres in Glinde (am Stadtrand von Hamburg) und eines in Koblenz. Das Portfolio zeichnet sich durch eine ausgewogene Nutzungsmischung, vielseitige Wertsteigerungspotentiale sowie eine stabile und diversifizierte Mieterstruktur aus, teilte das Unternehmen mit. Beos werde die erworbenen Immobilien in enger Zusammenarbeit mit den Mietern weiter entwickeln.

Für den Fonds CREFG III, dessen Zielvolumen bei 1,1 Mrd. Euro liegt, plant Beos in diesem Jahr rund 300 bis 400 Millionen zu investieren [Beos plant Ankäufe für bis zu 400 Mio. Euro]. Zuletzt hatte der Fonds Mitte April einen Gewerbepark in Markgröningen in der Region Stuttgart erworben [Region Stuttgart: Beos baut Gewerbepark-Bestand aus].



Die aktuell erworbenen sechs Objekte befinden sich in verkehrsgünstigen Lagen in den Ballungszentren Rhein-Ruhr und Hamburg. Es handelt sich um den 16.400 m² großen Essen Business Park, den Hamburg - Glinde Business Park mit einer Nutzfläche von 12.300 m², den 11.100 m² großen Mönchengladbach Business Park, den Neuss Business Park mit 8.700 m², den 7.600 m² großen Krefeld Business Park und das Koblenz Cross-Dock mit 2.600 m². Insgesamt verfügen die Unternehmensimmobilien über Büro-, Lager- und Fertigungsflächen im Umfang von rund 59.000 m². Davon entfallen 37 Prozent auf Büroflächen, 57 Prozent auf Lagerflächen und 6 Prozent auf Fertigungsflächen.



Der Eigentumsübergang der sechs Standorte hat Ende April stattgefunden. Alle Gebäude und Einrichtungen der Unternehmensimmobilien wurden in den 2000er-Jahren errichtet und weisen über das Portfolio hinweg eine gewichtete Mietvertragslaufzeit von 3,3 Jahren bei einem Vermietungsstand von rund 90 Prozent auf. Laufende Verhandlungen mit Mietinteressenten lassen einen baldigen Anstieg des Vermietungsstandes erwarten. Knight Frank Industrial vermittelte die Transaktion.