Beos erwirbt Produktionshalle im Münchner Norden

Die Beos AG hat in Dachau bei München eine Produktionshalle mit angeschlossenen Büroflächen für eine deutsche Investorengruppe erworben. Verkäufer ist ein privater Eigentümer. Die Gesamtmietfläche umfasst circa 6.900 m². Davon entfallen knapp 60 Prozent auf Produktions-, 25 Prozent auf Büroflächen und circa 15 Prozent auf sonstige Nutzungen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Übergabe erfolgt zum 1. Januar 2019.

.

Aufgrund ihres gestiegenen Flächenbedarfes wird der aktuelle Nutzer, die MayTec Aluminium-Systemtechnik GmbH, das Objekt bis zum Jahresende verlassen. „Der Leerstand zum Ankaufzeitpunkt bietet die Chance, das Objekt in Dachau zu entwickeln. In einer der wachstumsstärksten Regionen Europas gelegen, profitiert es nicht nur von der großen Nachfrage nach Gewerbeflächen im Münchner Norden. Auch die vorhandene Branchenstruktur in unmittelbarer Nachbarschaft und der flexible Flächenzuschnitt machen das Objekt für viele Nutzer attraktiv“, sagt Malte Kraus, Projektleiter bei Beos in München.



Die 2001 in der Kopernikusstraße 20 errichtete Produktionsimmobilie zeichnet sich durch eine gute Drittverwendungsfähigkeit sowie eine günstige Flächenverteilung aus, die besonders für mittelständische Produzenten vorteilhaft ist.



Der Verkäufer wurde bei der Transaktion von der Rupert Hackl Immoconsult GmbH und der Ludwig Berthold GmbH beraten.