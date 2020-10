Beos erwirbt Logistikimmobilie in Aschaffenburg

Die Beos AG hat eine 36.000 m² Gewerbefläche umfassende Logistikimmobilie in Aschaffenburg für ein Vehikel von Swiss Life Asset Managers erworben. Verkäufer ist ein regional ansässiger Bestandshalter. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. „Angesichts ihrer hervorragenden Lage, der guten Teilbarkeit der Flächen und dem Nachfrageüberhang nach Logistikflächen in der Region ist die Immobilie langfristig attraktiv“, sagt Stephan Gubi, Niederlassungsleiter Rhein-Main bei Beos.

Bei der Logistikimmobilie handelt es sich um eine flexible, vollvermietete Liegenschaft in guter Lage von Aschaffenburg, die rund 36.000 m² Fläche umfasst. Die 1984 errichtete und kontinuierlich modernisierte Immobilie besteht aus 33.600 m² Lager- und 2.400 m² Bürofläche. Sie ist vollständig an ein führendes internationales Bekleidungsunternehmen vermietet. Beos wird das Asset Management des Objekts übernehmen.



Mit dem Standort in Aschaffenburg befindet sich das Objekt in zentraler Lage in Deutschland und Europa. Über die Autobahnen A3 und A45 besteht eine gute Anbindung an Frankfurt am Main und Würzburg.