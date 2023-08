Beos erwirbt Life-Science-Immobilie in Berlin

Die Beos AG erweitert das Portfolio des von der Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH verwalteten Spezial-AIF „Beos Light Industrial Germany I“ um einen mehr als 5.200 m² großen Life-Science-Neubau im Technologiepark Adlershof im Südosten Berlins. Verkäufer der Liegenschaft ist das Biotechnologie-Unternehmen Scienion GmbH. Gemäß den üblichen Verfahren muss die Transaktion im nächsten Schritt vom Land Berlin genehmigt werden. Der Vollzug der Transaktion wird in Q4 dieses Jahres erwartet.

