Beos vermietet rund 7.800 m² in Düsseldorf und Glinde bei Hamburg

Die Beos AG hat in den vergangenen Tagen und Wochen insgesamt vier neue Mietverträge über insgesamt rund 7.800 m² abgeschlossen. Für einen Gewerbepark in Düsseldorf konnten zwei neue Mieter gewonnen werden, für einen weiteren Gerwerbepark in Glinde bei Hamburg entschieden sich ebenfalls zwei neue Mieter.

Gewerbepark im Düsseldorfer Norden mit zwei neuen Mietern

Im Düsseldorfer Gewerbepark in der Wahlerstraße ist auf Vermittlung von Realogis innerhalb eines Jahres der nunmehr dritte Mietvertrag gezeichnet worden. Aktuell hat sich der Online-Händler für LED Produkte Delychi GmbH für den repräsentativen Standort entschieden und langfristig mehr als 800 m² Hallenfläche sowie knapp 70 m² Bürofläche angemietet. Damit konsolidiert das Unternehmen seine zwei Standorte in Duisburg.



Zuvor hatten sich bereits Bernt Messtechnik GmbH auf 1.400 m² Fläche [wir berichteten] und Shop to Ship Germany GmbH auf 431 m² im „Wahlerpark“ angesiedelt.



Der im Düsseldorfer Norden unweit des Flughafens gelegene Gewerbepark befindet sich im Eigentum des offener Spezial-AIF „Beos Corporate Real Estate Fund Germany III“ und wird von der Beos AG gemanagt. Das Gebäudeensemble bietet seinen Nutzern insgesamt 14.000 m² Büro- sowie 20.000 m² Lager- und Logistikfläche und aufgrund der guten Verkehrsanbindung über die Autobahnen A44 und A52 einen direkten Zugang zum Ruhrgebiet, nach Düsseldorf sowie nach Köln.



Beos erweitert und vermietet in Glinde

Darüber hinaus hat die Beos AG auf dem Areal eines Gewerbeparks in Glinde bei Hamburg eine Revitalisierung abgeschlossen und einen Neubau begonnen. Während die Revitalisierung 8.200 m² umfasst, wird der Neubau 8.000 m² Mietfläche bieten. Sowohl die revitalisierten Flächen als auch der Neubau sind flexibel und ermöglichen eine multifunktionale Vermietung. So sind sie unter anderem für Büro- und Lagernutzungen, aber auch für Service- und Großhandelsunternehmen geeignet.



Für den Neubau konnte bereits ein erster Ankermieter gewonnen werden. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben hat für die Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr 5.000 m² langfristig angemietet. Aufgrund von umfassenden Renovierungsmaßnahmen auf dem Campus der Universität in Hamburg sollen auf den nun angemieteten Flächen Lehr- und Forschungsflächen für das Bauingenieurwesen entstehen. Für die Baumaßnahmen, die im zweiten Quartal 2021 abgeschlossen werden sollen, zeichnet sich die List Bau Nordhorn GmbH & Co. KG als Generalunternehmer verantwortlich. Bei der Vermietung war BNP Paribas Real Estate GmbH vermittelnd tätig.



„Nur 1,5 Jahre nach dem Ankauf konnten wir nun bereits einen Vermietungsstand von rund 50 Prozent erreichen. Die Entstehung eines Campus auf dem Areal verdeutlicht nicht nur die Attraktivität von Glinde, sondern zeigt auch die Aufwertung des Standortes in den vergangenen Jahren“, sagt Jeffrey Heller, Senior Projektmanager bei der Beos AG.



Bereits im Mai hat das Fitness-Start-up Peloton circa 1.250 m² Hallen- und rund 240 m² Bürofläche in den revitalisierten Flächen bezogen. Die Vermietung wurde von Realogis vermittelt.



Bei dem Gewerbewerk handelt es sich um den ehemaligen Produktionsstandort der Gies Kerzen GmbH in der Straße Beim Zeugamt 8. Das Unternehmen veräußerte das Gelände 2019 an den auf Repositionierungsobjekte ausgerichteten geschlossenen Immobilien Spezial-AIF „Beos Value Investment Funds Germany I“, der durch die Service-KVG IntReal verwaltet wird, und sicherte sich in dem Zuge eine Mietfläche von rund 800 m² Büro sowie 200 m² Lager [wir berichteten]. Basierend auf seiner Historie wurde das Areal, das bisher „Beim Zeugamt“ hieß, in „Altes Gieswerk“ umbenannt. „An diesem Standort wurden über 50 Jahre hinweg Kerzen produziert. Mit der Namensgebung möchten wir einem Traditionsunternehmen unseren Respekt erweisen“, sagt Katharina Meyer, Projektmanagerin bei der Beos AG.