Beos erhält Baugenehmigung für „Berlin Decks“ am Spreekanal

Die Beos AG entwickelt in Berlin-Mitte das urbane Gewerbequartier „Berlin Decks“. Am Friedrich-Krause-Ufer 16-21, direkt am Spreekanal zwischen der Berliner Charité, dem lebendigen Sprengelkiez und dem sich im Aufbau befindenden neuen Stadtbezirk Europacity am Berliner Hauptbahnhof, entstehen vier Gebäude mit rund 42.000 m² Gewerbemietfläche. Nachdem nun die Baugenehmigung erteilt wurde, kann mit den Baumaßnahmen Anfang 2021 begonnen werden.

