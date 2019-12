Beos entwickelt neue Flächen im Norderstedter Gewerbegebiet Harkshörn

Die Beos AG entwickelt im Gewerbegebiet Harkshörn in Norderstedt bei Hamburg insgesamt 10.200 m² Gewerbeflächen. In der Oststraße 1 entstehen drei neue Halleneinheiten mit anteiliger Büro- und Sozialfläche. Nachdem die Baugenehmigung erteilt wurde, beginnen die Bauarbeiten in Kürze. Generalplaner und -unternehmer für das Bauvorhaben, das bis Mitte 2020 fertiggestellt werden soll, ist die Köster GmbH.

