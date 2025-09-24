Benuta und Goldbeck feiern Spatenstich für E-Commerce-Campus „Benuta One“

Der erste Spatenstich für Deutschlands ersten E-Commerce-Campus Deutschlands ist gesetzt. Es entstehen auf 22.800 m² Logistik-, Büro- und Showroomflächen sowie Studios für Content-Produktion. „Mit dem Benuta One Campus setzen wir neue Maßstäbe in der E-Commerce-Branche. Unser Ziel ist es, ein nachhaltiges Ökosystem zu schaffen, das innovative Unternehmen zusammenbringt und höchste ökologische Standards erfüllt“, sagt Alí Bagheri, Gründer und Co-CEO der Benuta Gruppe.

.

Auf 22.800 m² entsteht ein Full-Service-E-Commerce-Campus, der alles an einem Standort vereint, was junge Direct-to-Consumer-Marken für das Wachstum ihres Geschäftsmodells benötigen. Das Großprojekt bietet modernste Logistik, Büroflächen, Showrooms, Studios für Content-Produktion und weitere spezialisierte Dienstleistungen. Ziel ist ein Full-Service-Ökosystem, das Synergien schafft und den digitalen Handel der Zukunft mitgestaltet.



Der Campus umfasst drei Gebäude: ein 4.500 m² großes Bürohaus, eine 7.000 m² Logistikhalle sowie einen 3.000 m² großen Showroom. Ein grüner Innenhof, lichtdurchflutete Räume und hochwertige Materialien schaffen ein modernes Arbeitsumfeld für Unternehmen und ihre Teams. Lounge Area, Fitnessstudio und Padelplätze bieten zusätzlichen Raum für Erholung und Begegnung. Auf dem Campus werden rund 280 Arbeitsplätze entstehen. Die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2027 geplant.



Das Gebäudeensemble wird unter anderem nach dem Goldstandard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) zertifiziert. Eine Photovoltaikanlage liefert 100 % grüne Energie, Wärmepumpen sorgen für effiziente Beheizung und Kühlung. Eine ökologische Regenwasserversorgung minimiert den Wasserbedarf, Gründächer verbessern Klima und Biodiversität. Angebote für nachhaltige Mobilität wie E-Ladestationen, E-Bike-Ladepunkte und Fahrradstellplätze ergänzen das Konzept.



Die Architektur des Gebäudekomplexes setzt auf klare Linien, viel Tageslicht und hochwertige Materialien. Goldbeck realisiert das Projekt in systematisierter Bauweise: Industriell vorgefertigte Elemente aus eigenen Werken werden vor Ort wie in einem Baukastensystem zusammengesetzt. Dies ermöglicht hohe Baugeschwindigkeit, Wirtschaftlichkeit und zugleich architektonische Vielfalt.



Zum Spatenstich versammelten sich zahlreiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Banken und Presse, um das Projekt zu würdigen. Die breite Unterstützung unterstreicht die strategische Bedeutung des Campus für die regionale Wirtschaftsentwicklung.



„Mit dem Benuta One Campus entsteht ein Paradebeispiel für moderne, nachhaltige Wirtschaftsentwicklung in unserer Region. Mit seiner zentralen Lage zwischen Köln und Bonn und dem Fokus auf Nachhaltigkeit stärkt dieses Projekt den Standort NRW als Vorreiter des digitalen Wandels“, erklärt Christoph Becker, Bürgermeister von Bornheim.