Bentley Innomed plant Campus in Hechingen

Das stark expandierende Medizintechnik­unternehmen Bentley erwirbt das komplette Areal des Freizeitmöbel-Herstellers Best Freizeitmöbel GmbH in Hechingen. Die 30.000 m² große Fläche schließt unmittelbar an das Bentley Firmengelände an. Bentley CEO Büchert und die Eigentümerfamilie der Best Freizeitmöbel GmbH, Strobel, unterzeichneten vergangenen Woche eine entsprechende vertragliche Vereinbarung. Über den Kaufpreis wurde von den Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.

.

Mit dem zugekauften Gelände verdreifacht sich die vom europäischen Marktführer für Stents genutzte Fläche im Industriegebiet zwischen Lotzenäcker und Landesstraße 410 von derzeit 15.000 m² auf knapp 45.000 m². Die Nutzung durch den bisherigen Eigentümer Best wird bis Mitte 2025 Schritt für Schritt an Bentley übergehen. Bereits im Jahr 2021 hatte Bentley ein Grundstück von Best erworben und darauf das 5-geschossige Bentley-Parkhaus errichtet.



Bentley CEO Sebastian Büchert, zeigt sich begeistert über die Erweiterungsmöglichkeit gleich nebenan. Denn die in den kommenden Jahren geplante erhebliche Ausweitung der Stent Produktion benötigt dringend neue Kapazitäten. Auch alle anderen Bereiche im Unternehmen, von der Logistik bis zur Forschung und Entwicklung haben Platzbedarf.



„Wir kennen die Situation nur allzu gut. Schon immer hat die dynamische Geschäfts­entwicklung bei Bentley den vorhandenen Platz überholt. Unsere Suche nach Überbrückungsmöglichkeiten hat Chancen für die Zukunft aufgetan, von denen wir bislang nicht zu träumen wagten. So war die Misere mit dem Dachbrand im Mai dieses Jahres auch für etwas gut. Dass wir jetzt die Möglichkeit bekamen, das Best-Gelände gleich nebenan sogar vollständig zu kaufen, ist für uns eine einzigartige Gelegenheit. Unsere Platzsorgen gehören damit endgültig der Vergangenheit an. Wir werden auf dem Gelände einen richtig schönen und weitläufigen Bentley Campus errichten, auf dem wir Luft haben zwischen den Gebäuden und wo man Lust hat, sich bei schönem Wetter auch mal zu bewegen. Wir werden dazu komplett neu planen und ein hoch attraktives Firmenareal entwickeln, auf dem wir uns alle wohlfühlen und gerne arbeiten werden. Darüber freue ich mich riesig“, sagt der erst vor kurzem vom Manager Magazin und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY zum Entrepreneur des Jahres gekürte Büchert.



Inzwischen steht auch fest, wann der sehnlichst erwartete Neubau im Gewerbegebiet Lotzenäcker eingeweiht werden kann: am 7. Juni, 2024. Mehr als hundert Arbeitsplätze in dem fünfstöckigen Gebäude sorgen dann für Entspannung im Unternehmen, das derzeit aus allen Nähten platzt. Ein weithin sichtbarer Dachbrand im Mai 2023 hatte dazu geführt, das Bentley das neue Gebäude anstatt im September 2023 erst im Juni nächsten Jahres beziehen kann. Zur Überbrückung mietete Bentley kurzfristig bei Nachbarfirmen ersatzweise Räumlichkeiten an. Zusätzlich waren 30 Container notwendig, um die stark wachsende Mitarbeiteranzahl unterbringen zu können.



Die alten Produktionsgebäude und Lagerhallen auf dem Best-Gelände werden also in den kommenden Jahren dem neuen Bentley Campus Platz machen, der das Gesicht des Gewerbegebiets Lotzenäcker in Hechingen zukünftig prägen und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anziehen soll. CEO Büchert plant bis dahin mit deutlich mehr Mitarbeitenden, um das dynamische Wachstum des Unternehmens abbilden zu können. Der architektonische Entwurf des Zukunfts-Campus verspricht interessant zu werden.