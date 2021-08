BentallGreenOak feiert im Interpark Richtfest für Logistikhalle

BentallGreenOak feierte Ende Juli im Beisein der Projektbeteiligten sowie des Offenbacher Bürgermeisters Axel Wassyl im Industrie- und Gewerbepark Interpark in Offenbach an der Queich Richtfest. Das Generalunternehmen List Bau Nordhorn hat in Zusammenarbeit mit dem Projektsteuerer Gleeds Deutschland das Etappenziel für die neue 30.000 m² große Halle erreicht.

