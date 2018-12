Benson Elliot verkauft Frankfurter Büroturm für 155 Millionen Euro

Turmcenter

Benson Elliot hat das als Turmcenter bekannte Bürogebäude in der Frankfurter Innenstadt für 155 Millionen Euro veräußert. Die Immobilie wurde an einen von UBS betreuten internationalen Investor verkauft. Mit Abschluß der Transaktion erhalten die beteiligten Investoren eine Ausschüttung in Höhe des 3,5-fachen des eingesetzten Kapitals.

Der 21-stöckige Hochhausturm auf der Eschersheimer Landstraße 14 in Frankfurt wurde im Dezember 2013 leerstehend erworben mit dem Ziel einer umfassenden Sanierung. Die Umsetzung des Projekts erfolgte unter der Leitung des internen Teams von Benson Elliot und setzte ein innovatives technisches Design mit unübertroffenen Energieeinsparungen um. In dem vollständig sanierten Gebäude stehen rund 17.300 m² höchst effiziente Büroflächen mit modernstem Standard und Service zur Verfügung.



Dadurch bietet das im Mai 2016 eröffnete Turmcenter beispiellos niedrige Betriebskosten für seine Nutzer und es erhielt für sein Nachhaltigkeitskonzept die LEED-Zertifizierung in Gold. Mit seinem dynamischen Marketingansatz erreichte Benson Elliot bereits einen Vermietungsstand von 85 % und definierte ein neues Mietniveau für die Lage. Zu den Mietern zählen der Deutsche Fußball-Bund, die Werbeagentur Spark44, die Anwaltskanzlei Fieldfisher sowie die Investmentbank VictoriaPartners.



„Dies ist eine weitere erfolgreiche Transaktion für Benson Elliot in Deutschland und unterstreicht einmal mehr unsere Stärken: Wir konnten eine institutionelle Immobilie ausmachen, die in einem stabilen lokalen Marktumfeld ein kreatives Sanierungskonzept erforderte, implementierten eine maßgeschneiderte Entwiclungsstrategie, reduzierten schrittweise das Risko der Investition und lieferten sie schließlich in den Markt für Core Immobilien zurück“, sagt Joseph De Leo, Senior Partner bei Benson Elliot.



Bei dem Verkauf wurde Benson Elliot durch CBRE und Freshfields Bruckhaus Deringer beraten.