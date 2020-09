Benson Elliot schnappt sich Berliner Schloss-Straßen-Center für 65,5 Mio.

Das britische Private-Equity-Unternehmen Benson Elliot hat das sich das Schloss-Straßen-Center in Berlin-Friedenau zum Discount-Preis für 65,5 Mio. Euro gesichert. Verkäufer ist der britische REIT RDI, der das Shopping-Center laut eigenen Angaben 16 % unter des zuletzt festgestellten Verkehrswerts verkauft hat. Mit an Bord ist Modulus Real Estate. Das Unternehmen hat eine Minderheitsbeteiligung am Schloss-Straßen-Center erworben und wird künftig für das Projekt- und Assetmanagement zuständig sein.

