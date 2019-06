Benson Elliot kauft Fachmarktzentren von Brack Capital für 175 Mio.

Benson Elliot hat für 175 Mio. Euro ein Portfolio aus drei Einzelhandelsimmobilien von Brack Capital Properties erworben. Der Verkäufer bleibt mit einem Minderheitsanteil an dem Investment beteiligt.

.

Das Portfolio umfasst 100.600 m² vermietbare Fläche und mehr als 3.500 PKW-Stellplätze. Die Fachmarktzentren „Castrop Rauxel“ (13.000m²), „Celle“ (23.000 m²) und „Bentwisch“ (64.000 m²), welche u.a. die Städte Dortmund, Hannover und Rostock bedienen, sind alteingesessene Standorte und dominieren ihr jeweiliges Marktumfeld. Die Immobilien haben eine stabile Vermietungshistorie und sind derzeit zu 99% mit langfristigen Mietverträgen ausgestattet. Zu den Mietern gehören führende deutsche Lebensmittelhändler und Baumarktbetreiber sowie weitere online-resistente Branchen.



Die größten Mieter haben in den letzten Jahren erhebliche Investitionen in ihre Filialen getätigt. Damit unterstreichen die Mieter ihr Bekenntnis zu den Standorten und gewährleisten die Anpassung an regionale und aktuelle Vertriebsstrategien. Im Mittelpunkt der Asset Management Strategie für die Immobilien stehen die Optimierung der Mietdauer und der Flächennutzung sowie die Verbesserung des Mietermixes. Dadurch wird das lokale Angebotsprofil des Portfolios gestärkt, welches auf die Bedürfnisse des jeweiligen Marktes eingeht, und gleichzeitig das Kundenerlebnis verbessert.



Modulus Real Estate, der Hamburger Investor und Asset Manager, unterstützte Benson Elliot bei der Transaktion und wird die drei Liegenschaften managen.



„Diese Investition spiegelt unser anhaltendes Vertrauen in dominierende und bedarfsgerechte Einzelhandelsformate wider. Obwohl es viele Diskussionen über die Herausforderungen für den Einzelhandel gibt, sind diese Immobilien etablierte Standorte für den nahversorgungsgeprägten täglichen Einkaufsbedarf. Damit sind diese Fachmärkte widerstandsfähig gegenüber dem Onlinehandel. Die Größe und damit die Relevanz der Standorte wären heute kaum mehr zu replizieren. Darüber hinaus entwickeln sich die traditionellen Einzelhandelsumsätze in Deutschland positiv, gestützt durch günstige wirtschaftliche Rahmenbedingungen, unter anderem durch ein starkes Reallohnwachstum. Infolgedessen werden solche Investitionsmöglichkeiten mit ihrem stabilen Cashflow weiterhin stark von institutionellen und anderen Investoren nachgefragt, welche sichere Zahlungsströme in einem Niedrigzinsumfeld suchen“, so Joseph De Leo, Senior Partner bei Benson Elliot.