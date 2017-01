Superblock zieht in den Segro City Park

Das Unternehmen Superblock GmbH bezieht moderne Neubauflächen im Segro City Park. Die Liegenschaft in der Fichtenstraße 47 ist im Besitz einer vom Gewerbe- und Logistikimmobilienentwickler SEGRO verwalteten Objektgesellschaft. Auf rund 850 m² entsteht eine moderne Boulderhalle, die das freie Klettern in Absprunghöhe an künstlichen Kletterwänden ermöglicht. Die Halle, die neben Materialverleih auch ein Bistro vorhält, wird voraussichtlich im April eröffnen. Colliers International war bei der Anmietung vermittelnd tätig.

