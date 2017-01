FNG Group eröffnet ersten Showroom in Düsseldorf

Kaiserswerther Straße 183

Aengevelt und JLL begleiten die Modemarke FNG Group mit Hauptsitz im belgischen Mechelen bei der Neuansiedlung in Düsseldorf und vermitteln hierzu den Spezialisten u.a. für Damenmode einen Mietvertragsabschluss über rd. 330 m² Showroomfläche in dem repräsentativen Bürogebäude Kaiserswerther Straße 183. Hier eröffnet die FNG Group mit den Labels Expresso, Claudia Sträter, CKS und Friday Anfang 2017 ihren ersten Showroom in der Landeshauptstadt. Der Vermieter wurde exklusiv von JLL beraten, während Aengevelt die FNG Group exklusiv beim Mietvertragsabschluss begleitete.

„Da unsere Produkte vor allem über Multibrand Stores vertrieben werden, ist für uns die Nähe zu Kunden und Einkäufern ein bedeutender Vertriebsaspekt. Vor diesem Hintergrund ist Düsseldorf als deutsche und internationale Textil- und Mode-Hochburg ein wichtiger Standort für uns“, begründet Matthias Schlehaider, International Sales Director der FNG Group, die Entscheidung für einen Showroom in der Landeshauptstadt und führt weiter aus: „Ausschlaggebend für die Anmietungsentscheidung waren neben den modernen Flächen, die sich sehr gut für die Nutzung als Showroom eignen, das repräsentative Gebäude und vor allem der renommierte, als Textilien- und Mode-Cluster etablierte Standort: Im Bereich Kaiserswerther Straße/Kennedydamm finden sich zahlreiche Showrooms hochkarätiger Textil- und Modeunternehmen. Hieraus ergeben sich vielfältige Synergieeffekte z.B. aufgrund der kurzen Wege für die Einkäufer.“