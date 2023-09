Benrather Schwimmbad feiert Wiedereröffnung

Nach der Wiedereröffnung des modernisierten Freibads im Düsseldorfer Süden startete am Freitag auch im neuen Hallenbad, das „Badehaus Benrath“, der Badebetrieb.

.

Die Eröffnungsfeier begann mit einem Poetry-Slam als Opening. Weiter ging es mit Grußworten der Beigeordneten Britta Zur, dem Vorstandsvorsitzenden der Bädergesellschaft, Peter Schwabe, sowie des Bädergeschäftsführers Christoph Schlupkothen. Zu guter Letzt wurde mit dem Drücken eines Buzzers eine imposante Lichtshow gestartet, die den Startschuss für den Badebetrieb gab.



Eröffneten das neue Schwimmbad in Benrath: (v.l.) Christoph Schlupkothen (GF Bädergesellschaft), Dagmar Ringes-Faßbender (Betriebsleiterin), Beigeordnete Britta Zur und Peter Schwabe (Aufsichtsratsvorsitzender Bädergesellschaft). © Landeshauptstadt Düsseldorf/David Young Nach einer erfolgreichen ersten Saison des frisch sanierten Freibads Benrath ist die Vorfreude auf die Neueröffnung des Hallenbades groß – unter anderem natürlich bei Bädergeschäftsführer Christoph Schlupkothen: „Das Freibad wurde bis Mitte August von über 43.000 Badegästen besucht – mit dieser Zahl können wir vor dem Hintergrund der durchwachsenen Wetterlage sehr zufrieden sein. Daher sind wir überzeugt, dass auch das Badehaus von den Bürgerinnen und Bürgern gut angenommen werden wird – insbesondere im Hinblick auf die topmoderne Ausstattung. Zudem stellt es mit dem Vitalwarmwasserbecken und dem voraussichtlich im Frühjahr öffnenden Solebecken eine wertvolle Ergänzung innerhalb der Düsseldorfer Bäderlandschaft dar. Ich möchte mich bei allen Beteiligten herzlich bedanken – von der Planung bis zur Umsetzung –, die dieses tolle Bad geschaffen haben.“



Künftig wird das neue Schwimmbad mit dem Namen „Badehaus Benrath – Schwimmen am Schloss“ unter dem Motto Gesundheit und Prävention das Schwimmangebot im Düsseldorfer Süden ergänzen. Mit seiner eleganten und modernen Ausstattung soll es Jung und Alt ansprechen und für die verschiedensten Interessen zielgruppengerechte Angebote bieten. „Wir haben mit dem 25-Meter-Becken und dem sehr variablen Kursbecken ein vielseitiges Bad geschaffen, das beste Bedingungen bietet, um dem zunehmenden Gesundheits- und Präventionsgedanken der Bürgerinnen und Bürgern gerecht zu werden.“, freut sich der Aufsichtsratsvorsitzende Peter Schwabe.



Die Historie des Schwimmbads reicht bis ins Jahr 1928 zurück, in dem mit den Planungen begonnen wurde. Knapp 30 Jahre dauerte es, bis es letztendlich im Jahr 1955 erstmals eröffnet wurde. Gut 60 Jahre diente das Bad den Bürgerinnen und Bürgern, bevor es 2019 geschlossen wurde. Zu diesem Zeitpunkt war im Rahmen des Bäderkonzeptes 2020 der Neubau bereits beschlossen.





Das neue Benrather Schwimmbad verfügt über ein 25-Meter-Becken. © Landeshauptstadt Düsseldorf/David Young Das akustisch getrennte Kursbecken verfügt über einen variabel verstellbaren Hubboden. © Landeshauptstadt Düsseldorf/David Young In den Umkleiden stehen 190 Schrankfächer und 60 Wertschließfächer zur Verfügung. © Landeshauptstadt Düsseldorf/David Young Previous Next

Auch Britta Zur, die Beigeordnete für Sport der Landeshauptstadt Düsseldorf, zeigte sich angesichts der Neueröffnung des Badehauses sehr erfreut: „Das neue Schwimmbad stellt einen großen Meilenstein bei der Umsetzung des Bäderkonzepts und somit bei der kontinuierlichen Modernisierung und Attraktivierung der Düsseldorfer Bäder dar, wobei natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle einnimmt: Dank der idealen Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr und der modernen Schwimmbadtechnik, mit der wir Energie sowohl einsparen als auch produzieren können, werden wir unserer Verantwortung für einen gewissenhaften Umgang mit dieser kostbaren Ressource mehr als gerecht. Nun freue ich mich auf zahlreiche Badegäste und einen erfolgreichen Start in den Badebetrieb.“