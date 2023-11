Benko verkauft Teile der Signa-Holding

René Benko hat sich laut Berichten von Anteilen der Signa Holding getrennt. Neuer Anteilseigner ist demnach der Schweizer Industrielle Arthur Eugster, der die Anteile über zwei seiner Firmen erworben hat.

Laut eines Artikels des Standards hat die „Familie Benko 2017 Zwei GmbH“ am 10. November ihren Anteil an der Signa Holding GmbH abgetreten. Die Anteile gingen an zwei Schweizer Aktiengesellschaften namens Eugster/Frismag AG und AE Familienholding AG. Die Änderungen wurden laut Amtsblatt heute im Firmenbuch eintragen. Die Gesellschafter sind dem Firmengeflecht der Schweizer Investorenfamilie von Arthur Eugster zuzuordnen, die schon vorher beteiligt war. Die Höhe des Anteils soll sich laut der österreichischen Medien auf rund 11,5 Prozent belaufen. Seitens Signa gab es zu dem Vorgang keine Stellungnahme.