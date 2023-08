Benjamin Rogmans neuer Geschäftsführer bei E&V Berlin

Engel & Völkers Commercial in Berlin ernennt Benjamin Rogmans ab sofort zum Geschäftsführer. Damit komplettiert er neben Nicolas Jeissing und Rackham F. Schröder das Managementteam des Maklerhauses. In seiner neuen Rolle wird Rogmans die Geschäftsentwicklung und strategische Ausrichtung des Unternehmens in der deutschen Hauptstadt mitverantworten.

.

Rogmans blickt auf eine beeindruckende Karriere bei Engel & Völkers Commercial in Berlin zurück. Im Jahr 2010 trat er als Berater im Wohn- und Geschäftshausbereich in das Unternehmen ein und hat seitdem kontinuierlich seinen Einfluss erweitert. 2014 übernahm er die Leitung des Akquisitionsbereichs, im Jahr 2021 dann den Wohn- und Geschäftshausbereich, den er seither mit großem Erfolg geführt hat. Bereits seit 2016 ist Herr Rogmans Mitglied der Geschäftsleitung und Prokurist. Er hat in den vergangenen Jahren maßgeblich zum Wachstum und zur Weiterentwicklung des Unternehmens und der Marke Engel & Völkers beigetragen.



Er absolvierte 2016 seinen Immobilienfachwirt und setzte anschließend berufsbegleitend seine akademische Laufbahn fort. Im Jahr 2017 schloss er erfolgreich sein Studium als Diplom Immobilienwirt an der Deutschen Immobilienakademie an der Universität Freiburg ab. Weiterhin erlangte er 2018 den Bachelor of Arts an der Steinbeis Hochschule in Berlin.