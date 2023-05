Benetton eröffnet neuen Store in Linz

United Colors of Benetton hat in der Linzer Innenstadt eine Verkaufsfläche von rund 300 m² über zwei Etagen gemietet. Seit Frühlingsbeginn verkauft das Modelabel in dem Geschäftslokal eines traditionsreichen und stadtbekannten Hauses seine Waren. Comfort war bei dem Abschluss vermittelnd tätig.

.

Die Ladenfläche in der Landstraße 15a ist schon die zweite Geschäftsfläche, welche Comfort innerhalb eines Jahres an Benetton vermitteln konnte. Bereits 2022 eröffnete Benetton in der Wiener Mariahilfer Straße auf einer ehemaligen Teilfläche von Peek & Cloppenburg einen Store mit rund 550 m² Verkaufsfläche.



Die Landstraße ist die größte Einkaufsstraße in Linz und die wichtigste Einzelhandelszone in der Linzer Innenstadt. „Der Einzelhandel in Linz ist derzeit extrem dynamisch“, berichtet Michael Oberweger, Geschäftsführer der Comfort Austria. „Nach der Vermietung eines Shops durch uns an Nespresso in 2022 zeigt auch dieser Deal, dass es weiterhin Flächenbedarf sowohl für Expansion als auch Übersiedelungen seitens der Händler in Linz gibt. Wir gehen davon aus, dass wir bereits in Kürze weitere Abschlüsse in Linz kommunizieren können.“