Benetton eröffnet am Salzburger Kranzlmarkt

United Colors of Benetton eröffnete im Oktober seinen nächsten Shop in einer österreichischen Landeshauptstadt. Der neue Store mit rund 300 m² Fläche über zwei Ebenen befindet sich am Salzburger Kranzlmarkt 2.

.

Nach einer Einzelhandelsfläche an der Linzer Landstraße an Benetton im März 2023 hat Comfort Austria nun zum zweiten Mal in diesem Jahr einen Store an die italienische Modekette vermittelt. Comfort konnte nunmehr binnen zwei Jahren drei Geschäftsflächen an Benetton vermitteln. Im Herbst 2022 eröffnete das Unternehmen an der Mariahilfer Straße in Wien.



Die aktuelle Neuvermietung ist die jüngste in der Salzburger Innenstadt. „Wir beobachten erfreut, wie dynamisch sich der Bereich um die Getreidegasse und den Kranzlmarkt in letzter Zeit entwickelt“, berichtet Senior Consultant Mario Witthalm. „Viele neue Stores siedeln sich in der Altstadt an und einige Leerstände konnten erfolgreich neu belegt werden.“