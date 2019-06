Benchmark holt Marcus Blumenthal ins Akquisitionsteam

Marcus Blumenthal

© Benchmark/Krischerfotografie

Anfang Juni verpflichtete Benchmark. Gregor Zehrer als Projektleiter [wir berichteten]. Nun stößt Marcus Blumenthal zu dem bundesweit tätigen Projektentwickler. Er übernimmt die Leitung des Bereiches Akquisition bei der Benchmark. Real Estate GmbH. Die neu geschaffene Position ist direkt an der Geschäftsleitung des Frankfurter Projektentwicklers angedockt.

.

Marcus Blumenthal hat Architektur und BWL an verschiedenen Universitäten im In- und Ausland studiert und ist seit über zwanzig Jahren in der Projektentwicklung aktiv. Zuletzt als Geschäftsführer bei der Arc.2 Consultant GmbH in Frankfurt am Main. „Ich durfte schon viele Immobilien in fast allen Assetklassen projektieren. Daher weiß ich, wie entscheidend ein effektiver Akquiseprozess für eine erfolgreiche Projektentwicklung im aktuellen Marktumfeld mit einem intensiven Wettbewerb ist.“



„Mit Marcus Blumenthal gewinnen wir einen erfahrenen Akquise-Spezialisten. Mit seiner Einstellung schaffen wir die Voraussetzungen, um auch künftig schnell und flexibel auf neue Geschäftsmöglichkeiten zu reagieren“, sagt Götz U. Hufenbach, Geschäftsführer von Benchmark. „Die aktuelle Marktsituation verleitet dazu, Projekte zu sehr hohen, vielleicht zu hohen Faktoren anzukaufen. Durch eine zielgenaue Akquise und einer detaillierten Due-Diligence in der Einkaufsprüfung gehen wir diese Herausforderung an“, ergänzt Geschäftsführer Martin Hantel.