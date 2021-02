Benchmark und Interboden bauen im JV 80 Eigentumswohnungen

Benchmark Real Estate und die Interboden Gruppe haben zwei Grundstücke in Altglienicke im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick angekauft. In der Pfarrwöhrde entstehen ca. 80 Eigentumswohnungen im mittleren Preissegment sowie rund 80 PKW-Stellplätze. Benchmark und Interboden investieren einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag in das Projekt.

.

Die Planungen des Joint Ventures sehen auf dem 7.768 m² großen Areal mehrere Baukörper und eine gemeinsame Tiefgarage mit etwa 7.500 m² Brutto-Grundfläche vor. Benchmark und Interboden setzen auf einen breiten Wohnungsmix mit Einheiten zwischen rund 52 m² und etwa 106 m² Wohnfläche. Auf den begrünten Außenanlagen sollen Kinderspielflächen und Fahrradabstellmöglichkeiten entstehen. Die Projektpartner werden in Abstimmung mit den zuständigen Behörden prüfen, ob eine bessere Ausnutzung des Grundstücks möglich ist, um mehr Wohnraum zu schaffen. Ende des Jahres 2024 soll das Projekt abgeschlossen sein.



Das Grundstück liegt in einem allgemeinen Wohngebiet und ist über die fußläufig erreichbare Bushaltestelle Korkedamm und den S-Bahnhof Adlershof an den ÖPNV angebunden. Über die nahegelegene Autobahn A113 besteht Anschluss an den Fernverkehr. Der Flughafen Berlin-Brandenburg lässt sich in rund 15 Autominuten erreichen. Im Umkreis von wenigen Kilometern befinden sich ausgedehnte Waldflächen sowie die Strandbäder Grünau und Müggelsee.



„Der Bezirk Treptow-Köpenick erfreut sich einer großen und wachsenden Beliebtheit als Wohnstandort. Die Menschen schätzen die Nähe zu den großen Naherholungsgebieten vor den Toren der Stadt und die vergleichsweise moderaten Immobilienpreise. Wir sind stolz darauf, mit dem Projekt neuen Wohnraum in Berlin zu schaffen“, sagt Martin Hantel, geschäftsführender Gesellschafter, der Benchmark Real Estate.



„Die Lage zwischen Technologiepark Adlershof, neuem Hauptstadtflughafen und entstehender Gigafactory wird in naher Zukunft viele Fachkräfte nach Treptow-Köpenick ziehen. Wir freuen uns darauf, in diesem Bezirk mit unserer gewohnten Bau- und Wohnqualität einen Beitrag zu dieser positiven Entwicklung zu leisten“, so Alexander Schmitz, Mitglied der Geschäftsführung bei Interboden.