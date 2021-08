Benchmark übergibt Adagio Access Freiburg

Das erste Adagio Access Hotel in Freiburg hat eröffnet. Der Projektentwickler Benchmark hat den Neubau auf dem 2.000 m² großen Grundstück in der Eugen-Martin-Straße jetzt an die HR Group übergeben.

.

„Wir sind mit dem Start des Hotels sehr zufrieden“, ergänzt Markus Lewe, Geschäftsführer, CEO Lodging Division der HR Group. „Trotz oder viel mehr wegen der aktuellen Situation entscheiden sich viele Gäste spontan für eine Nahzielreise. Dank der Kombination aus attraktivem Standort und neuem Produkt profitieren wir mit dem Adagio Access Freiburg schon heute von diesem Trend.“



Der Hotelbetreiber hatte für den Neubau bereits 2017 einen entsprechenden Mietvertrag unterzeichnet und die Eröffnung ursprünglich für 2019 geplant [wir berichteten]. Mit einiger Verspätung, zuletzt auch wegen der Corona-Pandemie, steht das neue Haus jetzt aber in den Startlöchern. Insgesamt hat der Projektentwickler nach eigenen Angaben deutlich über 20 Millionen Euro in das Projekt investiert.



„Die Eröffnung fällt in eine für die Hotellerie herausfordernde Zeit. Mittelfristig sprechen jedoch gute Gründe für eine Erholung des Marktes. Freiburg gehört zu den beliebtesten Tourismuszielen Deutschlands und die lokale Wirtschaft ist robust. Standorte wie Freiburg könnten aufgrund eines zunehmenden inländischen Tourismus sogar langfristig von einer steigenden Nachfrage profitieren“, so Götz U. Hufenbach, geschäftsführender Gesellschafter der Benchmark Real Estate.



Der Übernachtungsmarkt in der Stadt ist in 2020 auf das Niveau von 2007 zurückgefallen. Von Januar bis Dezember 2020 wurden in Freiburg 1,13 Millionen Übernachtungen registriert, was einem Minus von 37,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Besonders deutlich werden die Auswirkungen der Coronapandemie bei der Zahl der ausländischen Übernachtungsgäste: Der Anteil der internationalen Gäste in Freiburg ist im Vergleich zu 2019 um 65,3 Prozent gesunken.



Das neue Aparthotel in der Eugen-Martin-Straße 1 umfasst eine Bruttogeschossfläche von gut 5.000 m² und bietet Platz für 153 Gästezimmer. Die 18 bis 32 m² großen Zimmer sind für bis zu vier Personen ausgelegt und jeweils mit einer kompakten Kitchenette ausgestattet. Im Zusammenspiel mit zusätzlichen Services wie dem „Minimarkt“, Gäste-Wäscheraum soll das Aparthotel auch Gäste ansprechen, die einen längeren Aufenthalt planen.