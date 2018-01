Benchmark stellt 270 Studenten- und Micro-Apartments in Frankfurt fertig

Die Benchmark Real Estate Development GmbH hat an der Mainzer Landstraße 231, 235 und 237 in Frankfurt fristgerecht ihr jüngstes Projekt abgeschlossen. Nach rund zwei Jahren Bauzeit sind auf 13.200 m² Geschossfläche 166 neue Studenten-Apartments und 104 Micro-Wohnungen bezugsfertig und zwischenzeitlich größtenteils bezogen. Das Objekt ist Teil der Uninest Student Residences (vormals Headquarter) und gehört seit März 2017 zur Global Student Accommodation Gruppe (GSA). Das Unternehmen betreibt Studentenunterkünfte in Deutschland, Australien, Dubai, Irland Japan, Spanien und den USA.

Mit dem Uninest-Objekt in der Mainzer Landstraße hat Benchmark bereits das zweite seiner Art in Frankfurt erfolgreich realisiert. Auch in Münster, Darmstadt und Dresden gibt es bereits Uninest-Häuser, die alle durch Benchmark entwickelt und realisiert worden sind. Ebenso wie die anderen Objekte im ehemaligen Headquarter-Portfolio wurde auch die Frankfurter Immobilie durch die GSA erworben.



Das Besondere an den Uninest Student Residences: Sie sind komplett auf die Bedürfnisse ihrer Nutzer zugeschnitten – und bieten neben individuellen Rückzugsorten auch viel Platz für Gemeinschaftsaktivitäten. So ist auch das neueste Frankfurter Wohnhaus mit zwei großzügigen Dachterrassen, großen Gemeinschaftsflächen und einer eigenen Fitnesslounge ausgestattet. Die Studenten-Wohnungen sind im Schnitt zwischen 16 m² und 30 m², die Business-Apartments zwischen 23 m² und 47 m² groß.



„Deutschland zählt heute zu den wichtigsten und unverändert zu den wachstumsstärksten Märkten für studentisches Wohnen. Auch aus dem Ausland kommen unzählige junge Menschen, um hier zu studieren. Gerade in Städten wie Frankfurt ist deshalb der Bedarf an modernen, zentral gelegenen Studentenwohnungen nach wie vor groß. Umso mehr freue ich mich, dass wir mit unserem Objekt an der Mainzer Landstraße einen Nerv treffen,“ sagt Götz U. Hufenbach, geschäftsführender Gesellschafter von Benchmark.



Alle Wohneinheiten werden komplett ausgestattet an die künftigen Mieter übergeben. Bei der Einrichtung hat benchmark. wiederum mit dem traditionsreichen Möbelhersteller Flötotto aus Gütersloh zusammengearbeitet, der bereits das Dresdner Objekt ausgestattet hat.