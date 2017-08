Benchmark plant Longstay-Hotel in Eschborn

Die Benchmark Real Estate Development GmbH hat ein rund 5.000 m² großes Grundstück in Eschborn erworben, um dort ein Hotel mit rund 190 Zimmern auf rund 8.900 m² zu realisieren. Bei dem Projekt hält der Projektentwickler den geltenden B-Plan ein. Der Bauantrag soll im Laufe der kommenden Monate eingereicht werden. Mit einer Fertigstellung rechnet der Projektentwickler im vierten Quartal 2019.

.

Das Hotel im sogenannten gehobenen Midscale-Segment soll insbesondere Gäste ansprechen, die einen längeren Aufenthalt planen. Vorgesehen sind Zimmer mit sogenannter Kitchenette in drei verschiedenen Typen. Mit den Planungen ist das renommierte und auf Hotelkonzeptionen spezialisierte Büro Marggraf Architekten aus Stuttgart beauftragt.



„Eschborn ist für ein Hotel dieser Kategorie und einem Longstay-Angebot ein hervorragend geeigneter Standort. Aufgrund der dort angesiedelten, namhaften und internationalen Unternehmen gibt es einen gesunden eigenen Bedarf vor Ort. Zudem sind die Nähe zum Flughafen und zur Messe echte Vorteile – selbst im Vergleich zu den südlichen Frankfurter Stadtteilen“, so Götz U. Hufenbach, Geschäftsführer von Benchmark.



Das Grundstück an der Adresse Frankfurter Straße 77 liegt verkehrsgünstig nahe der Autobahn A66, der S-Bahn und in direkter Nachbarschaft des Sitzes der Deutschen Börse sowie anderer namhafter Unternehmen. Aufgrund dieser Lage sind der Flughafen, die Messe sowie der Hauptbahnhof sowohl per Auto als auch mit der S-Bahn schnell erreichbar.