Benchmark plant Bürogebäude in Oberursel

Die Benchmark Real Estate Development GmbH hat ein rund 10.000 m² großes Grundstück in Oberursel im Rahmen eines Share Deals von der Wirena Gruppe gekauft. In der Frankfurter Landstraße 66 will der Projektentwickler bis Anfang des Jahres 2021 rund 11.500 m² Bürofläche und ca. 260 PKW-Stellplätze auf einer separaten Parkpalette errichten. Das Investitionsvolumen beträgt über 35 Millionen Euro. Die Mogk GmbH & Co. KG aus Nürnberg ist an der Entwicklung als Kapitalpartner beteiligt. Colliers International ist für das Projekt mit der Vermietung beauftragt.

Benchmark plant ein Bürokonzept mit bis zu 30 Mietbereichen. „Wir setzen auf eine hohe Flexibilität beim Flächenzuschnitt, um das Gebäude für Unternehmen mit großem und kleinen Flächenbedarf attraktiv zu gestalten“, erklärt Geschäftsführer Götz U. Hufenbach.



Oberursel liegt rund 20 Kilometer von der Finanzmetropole Frankfurt am Main entfernt. Das Projekt liegt nahe der Autobahn A 5. Über die S-Bahn-Station Oberursel-Stierstadt und die unmittelbar vor dem Areal befindliche U-Bahn-Haltestelle Oberursel-Bommersheim besteht zudem hervorragender Anschluss an den ÖPNV.